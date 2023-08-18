雲林縣長張麗善下鄉勘查農水路，編列預算積極改善農耕條件。（本報資料照片）

雲林縣台17線以西3000公頃農地被農業部、經濟部畫為「低地力」區，將作為「綠能發展區」。雲林縣長張麗善18日再強調，這些土地高達8成都還在耕種，低地力並非天生，是農水路系統不足，中央應檢討是否幫農民改善？盼中央與地方坐下來好好溝通擬出配套。

雲林縣府農業處今（18日）在縣議會作農業部升格對雲林縣影響的專案報告，農業處副處長蔡耿宇建議農業部協助雲林縣提升地力，而非一昧發展綠電。

縣長張麗善答覆縣議員李明哲、陳俊龍、黃文祥質詢表示，在國土計畫法的編定中，中央認為雲林縣的第二類農業發展區太多，希望提供更多的第一類，雲林縣政府配合了，但現在雲林切出「低地力區」配合種電，她很不明白中央到底是要雲林縣配合農業部保護土地的生產價值，還是要配合能源局種電？

張麗善說，雲林縣台17線以西 3000多公頃所謂低地力地區，目前80％都還在耕作，一旦開放種電可能會造成如青春痘式破壞大面積耕作的優勢，她非常憂心。

張麗善強調，低地力不是天生，中央政府應該要檢討是否為農民做了努力，例如農水路、重畫更新，再討論土地價值，農業部只需要有積極作為，就能讓農民發揮專業，讓農地做有效的利用。

她指出，中央限制農地開發祭出種種法令，說到要種電，政府官員坐在辦公室裡用數字來判定，他們不知道雲林農民非常賣力的，只要有一點點土地都願意種， 哪怕沒有良好的農田水利措施，希望中央不要一味地說「你的土地沒有用了」。

她說，即使是要種電，也希望能夠一地兩用、地盡其利，千萬不要規畫綠能發展區去做地面型太陽能板，因應極端氣候變遷以及有些作物只需半日照，可做農電共生，如此就可以提供遮蔽，農民也可免於溫度過高的傷害。

張麗善呼籲農委會升格為農業部，在整體農業規畫上要做比較長遠的規畫，很多配套措施是應該要坐下來談，頭痛醫頭腳痛醫腳是不對的。