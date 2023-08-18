全台最具指標性的閱讀活動「南國漫讀節」，今年邁入第五屆，以「在南國無邊際漫遊」為主題，9月2日起至12月陸續邀請多位重量級講者齊聚屏東，分別以六大關鍵字「80年代、長照、創作、旅行、性別、藝術」，串連各鄉鎮圖書館、獨立書店，帶領民眾展開多元閱讀的無邊際漫遊。

2023年南國漫讀節迎來嶄新的風貌，主視覺邀請曾獲得金點設計獎的設計師宋政傑操刀，以打開書本踏上無邊際漫遊之路為靈感，呈現出典雅的文青新風貌。

屏東縣政府文化處表示，今年的南國漫讀節從9月至12月，舉辦講座、書展市集、藝文表演與藍皮火車等超過50場活動，從主場地總圖延伸到鄉鎮圖書館、獨立書店各型態的閱讀推廣，讓大家穿梭在不同主題的活動，來場閱讀與藝文的無邊際漫遊，打造閱讀城市。

9月2日11點屏東總圖的開幕活動，邀請知名作家王文華擔任主持人，與屏東縣長周春米、知名作家吳若權、知名作家李昂，以「我的80年代」為題共同對談，各自分享在80年代如何獲取知識，開創視野，以及在AI當道的現代，該如何讓視野與知識更為無邊際漫遊。

緊接著12點30分由王文華以「從文藝青年到文藝中年」為題，分享從80年代至今的個人經驗；下午2點吳若權以「照顧長輩，就是照顧未來的自己」，分享自身長期陪伴家人的經驗，也呼應屏東縣於今年成立全台第一個長照處，提供民眾與從業人員各種協助；4點30分由從80年代就在文壇大放異彩的李昂，從性別角度分享「從『北港香爐人人插』漫畫談性騷擾」。

9月3日下午1點30分邀請知名製作人王偉忠，以個人主演的舞台劇來場「謝謝大家收看－王偉忠分享會」，暢談40多年來一路的發展歷程；3點30分邀請重量級的作家張大春，以「從老台北談記憶與書寫」為題，張大春從80年代就開始寫作，多本著作陪著大家長大。

此外，一連兩天開幕場從下午2點至8點，在屏東總圖戶外廣場還有「無邊際書展市集」，邀請當紅歌手張若凡、創作歌手Karencici、新生代R&B王子鶴 The Crane等人演唱，並分享個人寫歌的創作歷程。

2023年南國漫讀節9月場次還邀請包括作家邱一新、創作歌手吳志寧、插畫家Johnnp、設計師李君慈、歌手春艷、攝影師林科呈、作詞人左光平與影評人塗翔文等人舉辦講座分享，報名可上Accupass網站。

（圖片來源：屏東縣政府提供）

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