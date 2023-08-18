配合行政院綠能科技產業創新推動方案，本次亞東工業氣體與富威電力簽訂長期購電合約，預計於2024年開始將再生能源引進氣體製程中，為台灣的半導體、石化、鋼鐵、光電、面板與製造等各種產業提供更綠色的氣體，推動台灣產業去碳化。

亞東工業氣體總裁Olivier Letessier表示：「本次簽署的長期再生能源採購協議為亞東去碳行動的關鍵一環。奠基於現有的優化製程效率與改善廠房設施等創新作為，亞東能夠更進一步的降低自身碳排，並為客戶提供有競爭力的低碳解決方案，同時推動台灣的減碳進程。本次行動也符合液空集團的ADVANCE策略方向，致力於提升財務與非財務績效。」

富威電力董事長胡惠森則說：「富威電力和母公司森崴能源致力成為企業永續ESG生態池的供應者，提供『創能、節能、儲能、綠電交易』等全方位的綠能服務，兩大集團都是以實際行動來減緩氣候變遷之影響，雙方合作極具指標性意義，將加速台灣氣體產業邁入綠電新紀元。」

面對全球淨零、碳關稅壓力，綠電交易自由化及綠電市場供不應求，企業購售電合約（CPPA）的需求引起各界關注。富威電力為目前國內綠電交易及轉供據點最多的業者，截至今年6月，太陽能、陸域風電累積可轉供度數達1.8億度，全台已轉供據點超過300多個；服務客戶以科技業、金融業為大宗。