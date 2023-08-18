過去幾年，儘管可可價格上漲，消費者仍然買單，需求仍獲得支撐，巧克力業者並且持續獲取豐厚的利益。但是近期可可豆來到近46年高價，糖價也來到近10年最高水準，巧克力業者的獲利前景正要破滅。

市調公司尼爾森(Neilsen)的數據顯示，過去兩年在歐洲和北美的巧克力價格已經上漲2成，而消費者正在削減購買量。

巧克力製造大廠億滋(Mondelez)在上個月說，消費者正在貨比三家，遲疑購買，希望找到更優惠的產品。億滋預計，可可和糖會繼續漲價，公司將做好對沖，並提高生產力。

億滋財務長Luca Zaramella說，糖和可可的漲價是明顯的，如果看過去12個月，漲價可能在30%，特別是可可豆。

分析師指出，巧克力在歷經兩年漲價之後，零售商正開始發起反擊，巧克力製造商的獲利面臨挑戰。此前因為億滋未能就產品售價達成協議，因此將部分產品從比利時的連鎖超市下架。

巴克萊分析師說，已經不確定是否能像以往一樣，隨心所欲的定價。

根據尼爾森資料，億滋今年巧克力銷售成長將大幅放緩，從二月的增長14.8%，降到7月15日前四周的3.2%增長率。同時期之間，另一家巧克力大廠好時(Hershey's)也隨著產品的漲價，銷售不斷下滑。