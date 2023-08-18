大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，雖然今年全球經濟成長趨緩，然而AI掀起科技旋風，各大園區後市可期，就業人口促進在地居住剛需，房價表現自然不在話下。

綜觀竹科、中科、南科主要園區周邊房價，並比較2021年園區周邊均價，南科表現最為亮眼，台南園區周邊均價28萬元、三年漲幅36.6%，高雄園區14.3萬元，房價基期低，三年漲幅高達40.2%，竹科部分新竹園區今年上半年38.3萬元、三年漲幅14%，竹南園區22.1萬、漲幅21.4%，中科的台中園區周邊房屋均價29.9萬元、三年增加17.7%，后里園區25.5萬元、增加18.6%。

郎美囡分析，台積電在台南園區建廠陸續完工啟用，產能大比例在台南園區，因此在地有大量的工程師有居住需求，故儘管投資客消散，區域的剛性需求穩健，由於購屋需求來自園區，買方也會比較竹科、中科周邊機能成熟區的房價，由於台南園區營業額已超出竹科，房價相對低，看好長線發展，以及自用需要，買方對價格接受度高，例如知名上市建商在台南市新市區的預售案成交價格已到4字頭。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，政府雖然政策打炒房，但因為平均地權條例促使建商調控推案量，而房地合一稅2.0版確實有效打擊短線炒作，但也拉長房屋出售的閉鎖期，由於持有5年內轉售將有35~45%高稅率，屋主無資金壓力可持有6年以後再出售，導致供給量沒有大量湧現，有高度自用需求的區域，買方反而很難找到理想物件，故園區周邊房價持續走揚。