故宮規畫的無障礙動線改善方案。（國立故宮博物院提供／李怡芸台北傳真）

國立故宮博物院規畫的無障礙通道工程，附近居民認為施工地點在山坡地又涉及山限區而質疑安全問題。故宮18日指出，故宮依程序提報計畫送請台北市都市計畫委員會審議，並建請委員至現場會勘，希望在便民與安全均兼顧條件下，尋求更多之共識。

故宮指出，依行政院核定的「新故宮計畫—故宮北部院區整(擴)建計畫」之「至善路入口無障礙通道新建工程」，主要在克服正館與至善路面之高低差，考量身障、體弱、親子及高齡參訪者之便利性，並可串連未來捷運北環線Y28出口，服務大眾捷運帶來之人流。

目前北院正館具歷史建築的文資身份，通過正館B1層之車道，為故宮建館初期之既有施工便道，非標準道路，路面寬幅不足，多年勉強以單線道通行各式車輛，開館高峰時段平均車流量高過一般道路。另正館停車空間不足，故增加車流數量不僅要考慮道路安全性，長期對故宮正館建築結構及展示文物均會造成累積性影響。

故宮指目前已設置之無障礙木板坡道，綠意盎然，適合平時使用，但雨天時遊客易跌倒受傷，且參觀路線需多次穿越車道，增加交通意外風險，行動不便者需藉由服務鈴，方能穿越車道，難以自主參觀遊覽，致使故宮無法接軌國際標準的無障礙動線系統。未來新建無障礙聯通道完成後，原有之無障礙木板坡道將會保留並加以優化，輔以適度的接駁車輛規劃，建構一個更完善之服務空間。

故宮表示，「至善路入口無障礙通道新建工程」之規劃位置避開歷史建築登錄範圍、以隱蔽式設計降低對現有景觀衝擊，採設置2部電扶梯及1部電梯方式，整合未來捷運北環線Y28站出口，連接故宮北部院區第一及第二展覽館，建構故宮北部院區完整的無障礙動線系統。

在工程設計上故宮表示「團隊也以高標準面對，邊坡穩定設施的穩定分析均遠大於最新的設計規範標準，水土保持計畫亦經審查核定在案。本案未來可改善目前大量遊覽車、公車行駛至正館的空氣污染、噪音、振動問題，對於小客車上山後停車位不足現況也可緩解，本工程規劃係基於提供北部院區人車分流、具通用設計概念，打造親民參觀環境，期待故宮未來成為更友善共融的博物館。」