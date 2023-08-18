《美麗島電子報》17日公布2024最新總統大選滾動式民調，民進黨總統參選人賴清德支持度為37.6％領先，國民黨總統參選人侯友宜則為22.3％居次，民眾黨總統參選人柯文哲20.5％排第三。前立委郭正亮認為，藍營在歸隊，回魂了，回到基本面，不過中間選民還是弱。

前立委郭正亮18日在《新聞大白話》指出，侯友宜從日本回來之後，開始跟各地小雞聚餐，文宣基調也穩了，IG也開始推出生活短片，漸漸恢復正常選舉該有的成份，國民黨支持者從65％提升到75％支持侯，藍營在歸隊，回魂了，回到基本面，不過中間選民還是弱。

郭正亮認為，柯文哲下滑主因是，柯幾乎沒有什麼好消息，原本都是很小的事情，但是被綠營拉大破口，沒有及時處理好而造成失分。

至於高虹安事件，郭正亮分析，這件事的影響還要看後續，如果在選前一審宣判，反應會是兩面刃。譬如去年選舉，高虹安也被打得很慘，結果反而高票當選。這會對比大家會不會懷疑民進黨有很多案子但司法沒有在辦？譬如台南光電案怎沒進展？另外，高虹安46萬被媒體放大檢視，而賴勁麟兼19家公司董事長，有沒有人要去查一下標了多少案？有沒有很多政治關係？老百姓感受的雙標，也會影響選情，現在還很難判斷高虹安事件。

郭正亮直言，賴清德看好度這麼高，完全可以理解，因為看不出「非綠」有整合動力，這時賴清德當然是穩當選。國民黨回魂應該就是25％的實力，侯友宜當然希望衝到28％，但基本上一定要把賴清德拉下來，或是跟柯文哲有明顯整合的態勢，但這兩件事情目前都沒有看到。

另外，《ETtoday民調雲》18日也公布2024年總統大選最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度為31.7%，國民黨參選人侯友宜18.6%，民眾黨參選人柯文哲17.5%，鴻海創辦人郭台銘支持度10.2%。