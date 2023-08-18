今年經濟成長率保2落空了！主計總處今公布最新經濟預測，全年經濟成長率由去年5月預測的2.04％下修至1.61％，下修0.43個百分點，創近8年新低，而通膨壓力尚未解除，全年CPI上漲為2.14％；主計總處也同步預測，明年經濟成長率為3.32％。

行政院主計長朱澤民分析，全球終端市場需求疲軟，產業鏈庫存調節時間拉長，影響我國出口動能，朱澤民以第1季主要產業產能利用率為例，晶圓半導體、記憶體產能利用率跌到僅剩60％、50％，當企業有閒置產能，投資就會顯得保守，這也說明國內投資大幅下修的原因。

朱澤民表示，現在只要有新增訂單，產業生產線馬上可以運作，當貿易量擴張、出口值就會跟著增加。

對於景氣展望，朱澤民表示，經濟數據不該只看各季GDP年增率，若從季增年率（saar）來看，第1季-2.88％，但第2季至第4季分別為5.62％、11.33％及7.31％，意味景氣從第2季開始轉折，國內經濟情勢可用「柳暗花明」來形容。