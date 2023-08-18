油櫃鑽孔作業中。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

潛水人員下水前著裝準備 。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

帛琉籍貨櫃船「天使輪」上月在高雄外海沉沒，港務公司於今日凌晨開始進行左舷4號重油艙抽油工作，並抽除10噸油水。但因為海面仍有薄油膜洩漏，決定變更抽除期程，優先辦理機艙汙油水抽除作業，預計於9月24日以前完成船體殘油抽除。

針對天使輪船體殘油抽除，昨（17）日晚間海事工程公司進行水下勘查油艙及鑽孔，並於今（18）日凌晨4時25分開始執行船體重燃油抽除工作，完成左舷4號重油艙抽除工作，共計抽除10噸油水。

考量近日海面仍有薄油膜洩漏，經會議決議，決定變更抽除期程，先針對可能洩漏點機艙部分，優先辦理機艙汙油水抽除作業。後續再進行剩餘重油櫃抽除作業，預計於9月24日以前完成船體殘油抽除。

為防範抽油過程所可能造成油管破裂汙染，港務公司已規畫油汙大量外洩應變計畫，第一層沉船周邊圍堵交由海歷公司負責，第二層由港務公司及海歷協力廠商進行，第三層則協請海保署請求中油支援。

至於沉沒貨櫃部分，共發現75個疑似沉沒貨櫃，均位於水下10米至40米深海床，判斷均無礙航之虞，但航港局已針對上述沉沒物發布航船布告，並透過漁業電台再次週知各類船舶，另今日會議決議，將由港務公司彙整沉沒物側掃結果所在位置，供各縣市政府及漁會參考。