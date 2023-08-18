搶攻七夕情人節商機，85度C在8月22日推出「甜蜜久久」套餐，指定切片蛋糕一片加飲料一杯只要99元，當天前1,000名消費七夕情人節套餐的85 Cafe APP註冊會員，還能直接免費獲得14天LINE TV免費追劇體驗券。8月24日推出現烤點心系列，有「菠蘿酥脆泡芙」、「起酥捲」和「香芋富士山」，標榜每一款新鮮現烤酥脆可口，搶全天候餐食市場。

8／22日七夕情人節當天，在全台85度購買指定切片蛋糕（王者沙架蛋糕／提拉米蘇／皇家黑爵士／草莓甜心／草莓蒙布朗／草莓生乳酪沙布蕾／北海道王者戚風／黑森林／貴族熊／波士頓提拉米蘇／草莓覆盆子波士頓／芋香爺爺波士頓）任選一片，再加50元飲料任一杯（大杯慢熟奶茶／大杯初露奶綠／大杯厚焙奶烏／大杯啡常烏龍／中杯黑糖珍珠厚奶茶／中杯就是海岩紅.綠.青.烏龍），共12款切片蛋糕和9款飲料任選搭配，原價108到112元，七夕情人節特價99元，8月22日當天前1,000名消費七夕指定套餐的85 Cafe APP註冊會員，還可直接免費獲得14天LINE TV免費追劇體驗序號一組，8月23日系統會直接派發到APP票券匣，每位會員限得一組，愈早消費機會愈大。

85度C繼「菠蘿酥脆泡芙-原味和鹽之花巧克力」後，8／24加碼再推三款新的現烤點心，「牛奶起酥捲」、「巧克力起酥捲」和「香芋富士山」，款款酥脆；牛奶起酥捲使用酥脆起酥殼，經過師傅細心低溫烘烤後，上頭灑上比利時珍珠糖，中間擠入奶香濃郁的牛奶風味餡，使用進口動物性鮮奶油與卡士達風味餡調配，有如布丁的滑順口感，巧克力起酥捲內餡則是再加入頂級比利時嘉麗寶巧克力與西班牙鹽之花調和，入口卡滋酥脆，甜而不膩，香濃可口。

「香芋富士山」外表有如富士山造型，上面灑下白色糖粉營造白雪皚皚的山峰，內餡嚴選台灣在地上等「檳榔心芋」製成的芋頭餡及QQ麻糬，外層酥脆，內層鬆軟，充滿奶香與芋頭香氣，口感香酥綿密Q彈，實在太誘人，加上先前推出的菠蘿酥脆泡芙，獨創牛奶風味泡芙餡和鹽之花巧克力口味，搭配表皮酥脆的日式菠蘿泡芙，外殼酥脆內餡冰涼爽口，8／24起在全台259家門市限定販售，85度這系列現烤點心，絕對是辦公室下午茶甜點必吃名單。