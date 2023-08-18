搶攻開學前暑期餐飲商機，台北君悅酒店「Cheers歡飲廊」攜手台東冰品品牌「春一枝」推出夏日沁涼冰枝調酒，選用百分百天然水果冰棒與當季果農作物，以獨特侍酒哲學調製出4款大人味果香冰棒特調，打造沁涼消暑的大人味飲品。

季節限量的人氣商品「台東搖滾妹」獨家秘製創新酒譜，由洛神花、花椒及哈里路麻辣琴酒調製獨特冰沙，看似違和香料果香結構，有著細緻滑順冰沙口感、酸香宜人洛神風味中透出絲絲辛香調性，完美融合的風格調飲，造型以洛神花冰棒與霸氣洛神花綴頂。「屏東熱情果」由果香四溢的南美洲香水白蘭地為基底，綜合百香果、柳橙汁、紅石榴多重熱帶水果，帶出酸甜又熱情的風味。

「花蓮烈日沙丘」由瑪格莉特調酒創意變奏，選用海鹽西瓜冰棒，融揉龍舌蘭香與現打西瓜汁，同樣細砂鹽口杯，讓海鹽襯出瓜果鮮甜。「苗栗椪椪柑」以蘭姆酒為底，搭佐冬瓜茶與茉莉花香片，再刨檸檬皮提香，椪柑冰棒融入茶酒中添上柑橘風味。夏日沁涼冰枝調酒即日起至9月30日開賣，每杯390元起。

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