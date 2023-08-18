《未來少女》薄荷水晶（babyMINT）18日趁空檔去欣賞K-POP韓流特展「D'FESTA TAIPEI」。成員們幾乎都是忠實韓飯，公司事前交待展場內有一同前往朝聖偶像的歌迷們，要遵守展館規則別過度興奮，以致成員們一進展場，一度壓抑興奮情緒，面露笑容，定格放空看著自己喜愛的偶像。

韓國知名媒體Dispatch一手策劃的展覽「D'FESTA TAIPEI」，在轟動韓國與日本後，今夏在松菸盛大展出，其中包含ENHYPEN、TXT、StrayKids、NCTdream、NCT127、TWICE、Seventeen、BTS、NU'EST等九大人氣團體，參展團體更在展件上留下親筆簽名，更留言給粉絲，藏下許多彩蛋。成員曹晶晶激動說到，「雖然看不懂韓文，但是看到他們的簽名，就覺得好像他們在身邊。」

成員栩栩直接告白BTS成員Jimin，「他是我第一個喜歡的K-POP男藝人，好害羞，看到Jimin的簽名真的差點碰下去，感覺摸了好像就摸到他了。」成員張丞妘、韋喬薺、呂熙妍表示，「能看到喜歡的偶像們一路的成長紀錄，真的超級感動好想哭，現在開心到快要飛上天了。」

展區「Memory Room」也讓成員陳品妡感嘆，「很喜歡TWICE， 這裡有她們各種不同照片跟造型，看了真的特別感動，以前追她們的回憶都湧上來。」