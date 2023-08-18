5歲的安安在學校常上課不專心、會起身任意走動、個性衝動易怒總和同學吵架，讓他覺得挫折感很大而不想上學。媽媽帶他到兒童心智科門診就醫，經醫師問診及安排心理評估後，確認安安罹患注意力不足過動症合併自閉症，所幸在接受藥物及復健治療後，他終於可以專心上課並和同學和睦相處，學習狀況也進步許多。

福苗診所兒童心智科醫師林岱岳表示，「注意力不足過動症」和「自閉症」是兩個常見的兒童精神科診斷，根據最新的醫學報告指出，自閉症的個案中約有40─70％會合併注意力不足過動症，而注意力不足過動症的個案中，則有13％可能合併自閉症，因此同時發生這兩種診斷的機率是很高的。而當同時有注意力不足過動症和自閉症時，在生活及學習上將面臨許多挑戰，例如，在學齡前時期可能因上課配合度不佳，所以遭到幼稚園拒收。或是求學階段出現抗拒課業學習、生活習慣不佳、人際相處困難和霸凌等問題。而到成人階段，會因難以維持專注或衝動控制不佳，嚴重影響就業的轉銜與適應。

注意力不足過動症和自閉症的主要治療方式包括，1.藥物治療、2.職能、物理、語言治療、3.認知行為治療、4.感覺統合訓練、5.親職諮詢與教育(如有合併學習障礙的問題時，建議協助學業輔導，並與學校建立互助系統)。復健科提供的兒童早期療育評估及復健治療，能幫助孩子彌補發展落後的進度；兒童心智科的藥物治療，可穩定孩子的情緒與症狀，以穩定的狀態參加早療課程，不會因易分心及衝動控制困難而影響學習。

林岱岳提醒家長，多面向的治療介入有助於孩子的整體發展，若有任何問題應及早就醫，透過醫師專業評估與治療，才能幫助孩子在成長過程中獲得適當的協助。