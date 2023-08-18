天后李玟（CoCo）生前因控訴《中國好聲音》賽制不公遭節目組侮辱，音檔和側拍影片曝光後，引發廣大網友熱議與不滿，現首季出身的歌手徐海星也站出來發聲，痛批製作單位「不僅欺負選手，還對導師下手」。

徐海星發文表示，聽了李玟的錄音後氣到發抖，「還有什麼能比這個節目的製作單位更惡劣呢？」強調自己很感謝導師劉歡和節目裡的樂隊老師，「但我從來不感謝這個節目當年對我惡意炒作和長達數年的網暴。」

她更透露當年盲選播出後沒幾天，《好聲音》的藝人總監葛亮及那英姊姊那辛就來找她簽約，當時對方騙她公司就是劉歡老師的公司，還好有提前向劉歡確認，而當她讀完簽約條款後，覺得細節可以再協商，葛亮卻烙話「合同是不可能調整的，徐海星今天要是不簽約的話，接下來你們就等著看會發生什麼吧，海星這輩子從今天就毀了。」

徐海星發文爆料《中國好聲音》節目組黑幕。（圖／取自微博）

如今多年過去，再爆出李玟受委屈黑幕，讓徐海星直言「你們居然變得更壞了，不僅欺負選手，還對導師下手。你當個人吧！」不過目前該微博已刪除。其實，徐海星11年前就控訴《好聲音》簽約條件苛刻，一簽就得簽9年。

不只徐海星，參加過《好聲音》的李嘉捷，也力挺李玟爆節目組內幕「前10名都可以買」，還怒斥節目組導演是「畜生」，不過這篇PO文卻遭刪除，他趕緊發文表示：「我沒刪，非我刪」，之後又態度一百八十度轉變，發文向節目組道歉，表示他爆料的內容沒有事實依據。