永慶房產集團加盟四品牌中區經管會、台中市政府地政局、永慶慈善基金會攜手做公益，8/18在台中市政府市政大樓府前廣場辦「房仲傳愛 熱血YOU&ME」公益園遊會。一早就吸引2千多位永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產夥伴和民眾，湧入近百個公益團體、文創及美食攤位中，4台捐血車截至下午3點，已募集近600袋熱血。

台中市政府地政局長吳存金致詞表示，今天活動很有意義，可以一次做三件好事！第一是捐血救血荒，第二是用園遊券消費，幫助現場擺攤的公益團體，第三是搭中捷到現場，做到環保節能。邀請現場的大家一起發揮愛心做善事。

臺中市捐血中心主任林冠州致詞表示，目前中部地區的血液庫存偏低，很需要大家踴躍捐血，很開心看到現場滿滿的人群、及排隊捐血的人龍，感謝大家沒有因為早上的大雨而撤退，依舊堅持到現場來做公益。

值得一提的是，台中市政府社會局長廖靜芝也在百忙之中抽空到場，特別感謝永慶房產集團加盟四品牌中區經管會和永慶慈善基金會，願意支持身心障礙者的愛心採購，讓這些弱勢族群能以自身能力賺到報酬、獲取成就感，花費100萬元購買信望愛智能發展中心的手工皂，作為捐血贈品。

8月18日公益園遊會人潮滿滿，預計一整天將吸引超過6千位房仲夥伴和民眾參與。照片提供：永慶房產集團

永慶加盟四品牌中區經管會以實際行動支持身心障礙者的愛心採購，協助他們贏得成就感，獲得信望愛智能發展中心頒發感謝狀。照片提供：永慶房產集團

永慶不動產中區經管會長暨永慶慈善基金會董事陳立信補充表示，除了支持身心障礙者的愛心採購，永慶加盟四品牌台中區每間加盟店還加碼認購5,000元園遊券，邀請客戶、提供同仁到園遊會中購買公益團體的商品，還額外準備300個小火鍋鍋具作為摸彩獎品。且8/18園遊會的一日所得，也將全數捐給前來擺攤的公益團體。總計永慶加盟四品牌已經提撥超過270萬元。

臺中市不動產仲介公會理事長林志雲、台中市議員黃馨慧、立委委員候選人賴偉翔也都親臨會場支持響應。永義房屋中區經管會長王薏勝、有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾、台慶不動產中區經管會長吳泓諭除了率領上百位同仁擔任活動志工，維護捐血現場排隊動線，也不忘呼朋引伴捐血、到攤位中吃美食、買手作小物。