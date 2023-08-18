原訂3月訪台的BioNTech（BNT）首席商務長Sean Marett、法務總監Amy Lynn Greenstein近期訪台，昨與台北榮總簽署合作備忘錄，攜手合作癌症新藥研發之後，今午赴疾管署，與衛福部官員進行會談。此次會談中，BNT表達了為XBB.1.5疫苗申請藥證的興趣，不過由於台灣尚有1427萬劑莫德納疫苗合約，還不確定今年是否不夠，此次會談也建議BNT評估進入自費市場的可行性。

對於今日的面談，衛福部次長王必勝昨表示，目前新冠疫情穩定、施打率低，看起來要再買的空間很小，畢竟資源有限，在施打率偏低之下，再耗費資源效益很差。由於疫情難以預料，會向BNT詢問新的變異株疫苗、癌症疫苗及流感疫苗等最新的mRNA疫苗，「都會先了解看看，是否購買不會預設立場」。

今日面談由衛福部次長周志浩主責，疾管署、醫事司、食藥署、國健署、國衛院都派員參與，除了BNT的Sean Marett、Amy Lynn Greenstein，線上亦有逾5名總公司人員參與。過去我國與BNT的會議，都採視訊進行，此次是BNT首次派人來台，過去衛福部也曾與其他藥廠這樣互動。

疾管署長莊人祥表示，今日會議中，邀請了國衛院特別介紹台灣癌症臨床研究合作組織（TCOG）平台，台灣擁有良好的臨床試驗環境、審查效能，品質也很好，歡迎BNT來台執行臨床試驗。今日BNT也提及新冠XBB.1.5疫苗的最新進度，雙方針對研發狀況、法規等進行交流。

對於BNT新冠疫苗的採購，莊人祥表示，今日衛福部坦白與BNT說明，我國與莫德納的合約中，尚有1427萬劑疫苗待進口，今年疫苗庫存量充足。不過，隨著疫情演變，我國的疫苗是否會不夠，還需看狀況。BNT有興趣為XBB.1.5疫苗申請藥證，衛福部也提出建議，盼BNT評估是否有意願進入自費市場。