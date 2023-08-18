馬來西亞昨天發生小飛機墜機意外，造成10人罹難，事故道路現場完成蒐證清理工作，今天下午恢復通車，交通流量明顯增加，但行經車輛駕駛仍聞到汽油焦味。

東方日報報導，警方今天下午3時左右解除封鎖線，事故道路恢復車輛通行，但周圍草叢仍有散落飛機零件等碎片，警方用帆布圍起大型碎片，也會派員戒護。

全國總警長拉扎魯丁（Razarudin Husain）今天下午在巴生中央醫院向罹難者家屬說明最新進度指出，罹難者家屬提供DNA比對罹難者身分檢測需要時間，鑑定結果最快21日出爐。

根據大馬媒體星洲日報報導，這架失事的小飛機並沒有安裝飛航資料記錄器（FDR），僅有座艙語音通話記錄器（CVR）。搜救人員已把尋獲的座艙語音通話記錄器送交航空事故調查局（BSKU）。

由馬來西亞私人飛機公司Jet Valet Sdn Bhd營運的小型飛機昨天下午2時8分從吉打州的蘭卡威機場起飛，預定降落於梳邦機場，但飛機於2時50分左右在雪蘭莪州莎阿南（Shah Alam）接近艾美娜城（Elmina）附近墜機。

失事飛機上有1名機師、1名機組員與6名乘客全數罹難，1名機車騎士與汽車駕駛也遭飛機墜落殘骸波及喪生。6名乘客中包括行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）。