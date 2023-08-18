民進黨立委賴品妤遭諷「雲豹小公主」，父親賴勁麟被揭露身兼雲豹等多家綠能公司負責人，外界質疑民進黨大賺綠能財。國民黨智庫執行長柯志恩表示，「雲豹小公主」替代「雲豹女王」，救了總統蔡英文一命。

柯志恩今(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，雲豹真的救了蔡英文一命，因為2018年的「雲豹女王」架式，終於被「雲豹小公主」所替代。

柯志恩指出，難道真的沒有任何關係嗎？綠能真的可以發電，但是綠營也因此發財。以賴勁麟來說，他旗下的能源公司毛利增長是909％，這是什麼樣的能耐，能夠讓他旗下這些綠能公司，可以毛利增長這麼多，難道不需要解釋一下？而且是賴品妤當選立委之後，開始有後續這一些．

柯志恩指出，所以當你質疑杜紫軍、夏立言時，他們在華新麗華擔任董事，人家是1966年就已成立，竟拿這個來類比，台積電董事長劉德音是什麼樣的人，賴勁麟的專業有辦法跟這些人比？所以不是持股1％的問題。

柯志恩接著點出，綠能捐給民進黨，還是立委候選人，都達到1800多萬元，左手進右手出。她認為，綠能不是不行，但是整個綠能政策是錯誤的。