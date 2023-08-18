DJ圓圓個性活潑、熱情，日常受邀主持各大小的活動，十分忙碌，但近期卻發現身體開始出現狀況，日前去做健康檢查後，竟發現膽囊上長了兩顆0.2-0.4公分的息肉，幸好最後被醫生告知是良性，只要定期追蹤即可。

她也表示，醫生特別提醒她真的要多多休息、不要讓自己太勞累，她則幽默說：「聽到醫生的建議，我當下就噗哧一聲笑出來。」因為她也非常清楚自己就是停不下來的人，坦言，得知膽囊長息肉後，仍要維持工作、身體負荷之間的平衡，令她非常苦惱。

她近來在17 Live直播平台上主持的棒球節目《出發吧！野球場》，開心宣佈之後也會跨平台在Pocast節目《籃人543》中聽見她的聲音，正式加入原本有三位男主持人，包括黃丹尼、李伯倫、許時清的行列，成為節目第四位也是唯一的女主持人，圓圓表示，能夠加入自己所愛的運動類Podcast節目，她會盡力為推廣籃球這項運動而努力，她也笑稱雖然自己在廣播這一個行業很久了，但在Podcast這個領域是位超新的「新鮮妹子」，希望三位男前輩們多多照顧。