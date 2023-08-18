台中市112年聯合婚禮將於12月2日在葫蘆墩公園舉辦，8月22日七夕情人節當天上午開放線上報名。（市府提供／張亦惠台中傳真）

今年台中市民暨公教人員聯合婚禮將於12月2日在豐原葫蘆墩公園第一區舉行，開放88對新人參加，共同接受市長盧秀燕證婚祝福，市府也將贈送新人成家好禮小家電、喜餅禮盒及助孕小金鏟等多項好禮。民政局長吳世瑋表示，將於8月22日七夕情人節當天上午9點開放報名，歡迎新人們踴躍參加。

今年聯合婚禮活動邀請當紅歌手鼓鼓呂思緯擔任婚禮幸福大使，活動當天將獻唱婚禮主題曲「當我變成我們」，獻上祝福。吳世瑋指出，葫蘆墩公園是豐原占地最大的河濱公園，面積約16公頃，此次聯合婚禮選在豐原葫蘆墩公園第一區舉辦，結合軟埤仔溪水岸、花卉及特色景點，打造專屬戶外婚禮派對，滿足新人在戶外舉辦婚禮的浪漫心願。

吳世瑋說明，市府積極推廣「樂婚、願生、能養」政策，同時結合在地文化觀光的推動，近年陸續在各地著名景點籌辦聯合婚禮，2021年在熱門婚攝景點「大肚磺溪書院」舉行；去年則在后里馬場花舞館舉行，結合后里駿馬、花卉、薩克斯風等在地元素，要讓大家「攜手同心、馬上幸福」；今年選在葫蘆墩公園舉辦，結合水岸的浪漫氛圍，祝福新人幸福相伴，牽手到永遠。

民政局說明，台中市112年聯合婚禮8月22日上午9點開放線上報名，限額88對，新人年滿18歲，其中一方在台中市設籍、就業，或台中市議會及台中市政府所屬公教人員皆符合報名資格，活動當日還有機會抽中幸福鑽戒、承億文旅五館雙人聯合住宿券及金項鍊等。