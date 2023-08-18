2024大選，在野陣營近期猛批民進黨前瞻預算、雲豹能源綠能政商勾結等問題，但民調上來看，民進黨總統參選人賴清德仍持續領先。台北市議員、國民黨立委參選人游淑慧表示，賴清德領先會讓民眾擔心民進黨再次完全執政，反而影響綠營立委選情；她也爆料，近期有聽到許多綠營立委對選情感到憂心，有13席立委可能瀕臨淘汰邊緣，主要落在台北、台中，包括林靜儀、謝佩芬、王世堅、吳思瑤都未必穩上。

游淑慧今(18日)在政論節目《大新聞大爆卦》指出，國民黨近期攻擊的議題會讓民進黨的立委很難選，而賴清德總統民調遙遙領先並不會為綠營選情加分，過去總統氣勢好、立委也會好，但今年則不一定，因為有很多民眾不希望民進黨再次完全執政，這些民眾現在會想在國會「買保險」，也就是賴清德若會當選總統，立委就不能再讓民進黨的人當選，在區域立委一對一的選舉中，民眾就會選擇投給國民黨的候選人去制衡。

游淑慧也透露，近期聽到很多民進黨參選人在擔憂自己的選情，分成必輸的紅燈、必贏的綠燈和要搶救的黃燈，有危險的黃燈大約有13席，即現任是民進黨籍但可能會丟掉的選區，以台北、台中為主。

游淑慧舉出，因為台中市長盧秀燕的政績很好，藍營有大母雞支持的情況下，有綠營預估有3到４個選區會被翻盤，「黃偏紅燈」的有：中五選區(北區、北屯)國民黨黃建豪能贏現任綠委莊競程；中二選區，國民黨顏寬恒會打敗現任綠委林靜儀；中六選區(中西東南區)國民黨羅廷瑋會打敗綠議員江肇國。而「綠轉黃燈」的是中一選區，現任立院副院長蔡其昌的選區，因為綠營沒想到國民黨會不提名，共同支持民眾黨參選人蔡壁如。

而在台北市，游淑慧提到有2個危險選區綠營沒有要救：「綠變紅」的北四選區(內湖南港)現任立委高嘉瑜，深綠已經轉向支持台灣基進吳欣岱、北三選區(中山北松山)，綠營派出空降專業戶謝佩芬對上現任藍委王鴻薇也是直接變紅燈。

另外，綠營選情有風險的還有：北五選區(中正萬華)是黃燈，若國民黨不派人可能會輸給無黨籍于美人。北二選區(大同南士林)由綠轉黃，因為民進黨參選人王世堅在初選時搞內鬥、變得以黨意是從，再加上蔡政府的執政包袱影響。北一選區(士林北投)由綠轉黃，國民黨張斯綱只要重新檢驗現任綠委吳思瑤過去的黨意發言，選情55波就有機會。

游淑慧也提到，「雲豹小公主」綠委賴品妤的新北12選區，國民黨廖先翔真的是全台最幸運的候選人，全台灣都在幫他檢視對手；她也聽說，民進黨內已經給賴品妤下封口令，本來就不是打議題取勝的立委，就乖乖不要講話、爸爸會幫她處理，偏偏要出風頭去講「重啟個屁」。