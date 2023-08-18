卡努颱風重創仁愛鄉，再次凸顯被縣府早列為保留區、禁止營業的廬山溫泉區 仍有業者為了生計違規營業事實。對此縣長許淑華今天表示，近日將邀集業者協調，如果該區已經不適合作開發與營業，「縣府會有強制性的做法」，但在那之前希望協助業者有更好的地方可以維持生計的安排。

許淑華說，南投仁愛鄉遭卡努颱風重創，隨著台14線等道路搶修，災區持續復建，現在剩下廬山地區馬赫坡因為道路損毀程度高，復健時間比較長，但現在已進入行政程序，縣府會積極搶通該聯外道路。

對於卡努颱風重創仁愛鄉觀光與產業，許淑華也表示，目前縣府對仁愛鄉的規劃，從排水設計、治山防洪，以及相關觀光景點配套措施都持續進行中，尤其這次再遭重創的廬山溫泉園區，她一上任後就針對該區整體開發邀請產學界進行評估，縣府也已經規劃請廬山溫泉區業者轉移到埔里福興溫泉園區經營，針對當地有業者違規經營也會開罰，希望徹底解決廬山溫泉區問題。

許淑華說，等廬山比較好通行，她會親自上山，邀集業者商量，告知業者如果廬山地區的確不適合作開發與營業，「縣府會有強制性的做法」，但在強制執行公權力之前，她希望協助業者有更好的地方可以維持生計的安排，目前縣府已經整理資料將針對仁愛鄉觀光景點透過低密度開發進行規劃，希望讓旅客日後到南投可以玩得開心又安全。