法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）近日在最近一次接受法國媒體的採訪中提出了一項解決俄羅斯對烏克蘭入侵的建議，然而這項建議引起了基輔和巴黎當局的不滿，同時也得到俄羅斯的肯定。

據法國媒體《費加洛報》（Le Figaro）表示：「烏克蘭人...希望能夠恢復被不公平奪取的領土。」他認為，若烏克蘭無法完全掌控局勢，他們可能面臨2選1的情況：「凍結衝突或在國際社會的嚴格監督下進行全民公投。」

Crimea is historically a Russian territory, its inhabitants consider themselves Russian, and talk about its return to Ukraine is an illusion, said former French President Nicolas Sarkozy.



"When it comes to the territory of Crimea, which was Russian until 1954 and where the… pic.twitter.com/hESk7HN0lH — Sprinter (@Sprinter99800) August 16, 2023

他特別提到2014年克里米亞半島被俄羅斯吞併一事，並指出「任何希望回到過去的念頭都是不切實際的」。沙柯吉補充說，為了鞏固現狀，有必要舉行一場無可爭議的公投。

沙柯吉強調，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）：「並非毫無理性可言」。他認為，歐洲可以透過適當的外交途徑與普丁取得聯繫，並舉例了他曾在2008年莫斯科入侵喬治亞時曾說服普丁「撤回他的戰車」的情況。

沙柯吉表示：「俄羅斯是歐洲的鄰國，未來也將繼續保持如此。」他強調外交、對話和談判仍然是尋找可接受解決方案的唯一途徑，並表示沒有妥協就不可能有任何解決方案。

對於烏克蘭的地位，沙柯吉認為該國應該保持「中立」，不應該參與歐盟或北大西洋公約組織。

然而，沙柯吉的觀點立即引起了基輔方面的回應。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，這些建議基於「犯罪邏輯」。他指出，不能因為恐懼某人或是與罪犯為友，而進行他人領土的交易。他還指責沙柯吉在他的任期內「故意參與俄羅斯奪取烏克蘭領土的犯罪陰謀」。

然而，俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）對薩科齊的言論表示歡迎，稱其說法「大膽且準確」。