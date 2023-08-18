動畫「山道猴子的一生」最近爆紅，重機族跑山也受到關注，其中之一是車噪，暑假期間是改裝車與重機噪音擾民的旺季，雲林縣環保局平時會在噪音車出現的熱點不定時進行科技執法，在7月至9月更啟動「靜城專案」，與警察局、監理站加強辦理聯合稽查，1月至今已開出89張罰單，包括機車43張、汽車46張。

雲林縣環保局指出，改裝車噪音時不時進入民眾生活中，影響民眾居住安寧，雲林縣屬相對較高齡縣市，鄉下長輩們更早就寢，需要相對安寧的居住環境。

環保局說，最近暑期陸續接獲民眾反映古坑鄉、斗六市、西螺鎮村庄內，晚間至夜間時段常有呼嘯而過的排氣管聲音，影響睡眠及居住品質。為有效打擊噪音車輛，今年7月至9月期間啟動雲縣「靜城專案」加強聯合稽查。

該局統計較常被陳情的地區與路段例如台三線，不定期、不定點布設聲音、照相的科技執法設備，與警察局、監理站共同在熱門改裝車聚集地、易發生競速改裝噪音路段，祭出較平常雙倍次數的聯合稽查。

環保局說，今年1月至今開出89張罰單，測得分貝最高的是113.8分貝，其中有8張罰單是民眾透過移動式聲音照相舉發，累計罰鍰12萬6千元。

依據機動車輛噪音管制標準，道路速限50公里以下路段，車輛噪音標準為86分貝；50到70公里路段為90分貝，超過標準可依噪音管制法規定，裁罰1800至3600元。