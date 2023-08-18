高雄市衛生局8日接獲食藥署通知，「Sonoma精選乾酪綜合包」產品含致癌農藥環氧乙烷。好市多稍早提供補償方案。（高市衛生局提供／楊舒婷高雄傳真）

好市多產品再出狀況，衛生單位8月7日在邊境攔截一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，因檢出1級致癌物「環氧乙烷」，725.75公斤的產品全數退運、銷毀，好市多表明除了全額退費外，將額外提供補償金；未料稍早又傳出好市多台中南屯分公司的「McCormick大蒜綜合香料調味粉」，檢出殘留農藥環氧乙烷0.1(mg／kg)不符規定，台中2家好市多分公司共363罐已下架，對此好市多表示：「我們會申請複驗。」

食安處表示，有鑑於好市多輸入油漬乾酪邊境檢出環氧乙烷事件，經風險評估後，發現美國進口的香辛料調味粉被驗出環氧乙烷的風險較高，故啟動販售端美國進口香辛料調味粉抽驗專案，共抽驗5件。檢驗結果8月11日出爐，好市多台中南屯分公司抽驗的McCormick大蒜綜合香料調味粉，檢出殘留農藥環氧乙烷0.1(mg／kg)，與我國規定不得檢出的規定不符，目前已發函進行相關處辦的行政程序中，業者可於文到15日內，提出申請複驗。

好市多回應：「關於台中衛生局抽驗 ＃618993 McCormick 大蒜綜合香料調味粉檢出微量環氧乙烷一事，好市多已經暫停販售該項產品，我們會申請複驗。」

另好市多總公司從美國進口Sonoma精選乾酪綜合包，日前傳檢出環氧乙烷0.2ppm不合格事件，業者回應：「關於 ＃113926 Sonoma 精選乾酪綜合包 （效期至 2023年10月19日）檢出環氧乙烷一事，好市多已暫停販售所有的『Sonoma 精選乾酪綜合包』，並回溯該項商品銷售起日為2023年5月19日。」

好市多也將主動電話聯繫通知曾於2023年5月19日至8月8日期間購買的會員召回商品，配合主管單位積極處理並協助會員服務溝通。「為表達對會員的關心，對於購買該商品會員，好市多除全額退費外，將額外提供補償金。補償金額即以新臺幣(下同) 三佰九十元×購買商品組數，作為補償。(例如：購買上述商品1組，除全額退費外，另可獲得390元之補償金)。」