有些人平時看似脾氣好，不過一旦被觸碰到底線，就會瞬間爆炸。《搜狐網》近日分享太過情緒化的3星座，脾氣上來就毫無形象，與人大吵也不留情面，不過發洩完後，又會像沒事一樣，不容易記仇，情緒來得快也去得快。

▎牡羊座

牡羊座性格熱情，就算遇到陌生人，態度也相當友好，外表看似好相處，不過若踩到他們的地雷，牡羊座就會瞬間爆炸，而且完全不留情面，情緒一旦爆發就難以控制，不過宣洩完後，又會像沒事一樣，所以不會記仇，就算被人傷害，只要對方真心悔過，也就不再計較了，但也因為個性直率，有時可能會被利用。

▎巨蟹座

巨蟹座天生非常敏感，常被別人不經意的話傷害，雖然當下不會表露出來，但內心可能早已有波瀾，負面情緒累積在心裡，一旦被碰觸到底線，就會瞬間爆發，與平常溫柔的模樣差很多，甚至難以控制自己的情緒，把場面搞得很難看，之後還可能會後悔，建議巨蟹座平時要學習表達想法，別把不滿藏在心裡，要不然容易生病。

▎雙魚座

雙魚座喜歡隨興的生活，不會刻意控制自己的情緒，一旦遇到傷心或生氣的事，一定會發洩出來，認為過度隱忍會傷身，只要宣洩完情緒，又會像沒事一樣，脾氣來得快也去得快，個性耿直但有些情緒化，不過朋友都能接受，另外雙魚座有些玻璃心，面對困難時容易變得暴躁，建議他們凡事順其自然。