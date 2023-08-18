艾成逝世一年，王瞳與張芸京舉辦募資啟動餐會。（神國大樂提供）

艾成17日逝世一周年，遺孀王瞳與好友張芸京特別舉辦京成兄妹「超時空的約定」募資啟動餐會，王瞳說：「音樂就是成成一生最熱愛的事，他還有非常多的創作遺愛人間，與其傷悲，我更希望可以有計劃、有系統的整理、出版他的作品，讓世間永續記得他美好的一面。」彩排時她忍不住淚灑現場，演出前更是大哭一場，令人心疼。

張芸京曾失志沮喪，在電視台錄影時偶遇艾成、王瞳，因此結為好友，「在我最徬徨無助時，艾成夫妻無私的雙手深深鼓勵了我」；憶及艾成曾說「芸京，妳一定要繼續唱歌」，讓她再度燃起歌唱魂，2人也組成「京成兄妹」，只是沒想到後來傳出艾成不幸消息，但即便如此，大家還是打起精神，啟動京成兄妹發片計畫、演唱會計畫，以此緬懷艾成。

募資啟動餐會以歌舞劇形式呈現，王瞳、張芸京邀請潘奕如、楊蒨時等好友共同演出，王瞳在劇中講到，要帶著艾成「永不放棄」的人生座右銘走下去，「因為我是你最愛的寶貝，我是蔡太太」，一席話感動所有人，席間許多人泣不成聲。