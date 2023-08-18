苗栗市農會2023年「貓裡紅」紅茶評鑑賽，由茶改場副場長邱垂豐率隊擔任評審工作。（苗栗市農會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽活動，今年已邁入第10個年頭，今年的評鑑競賽在17、18日兩天，在苗栗市農會推廣部2樓農友活動中心舉行，共有全縣29位茶農共241點參賽，結果由楊敏珠奪下特等獎，邱俊魁拿下頭等一，另青年茶農曾郁芳及謝念霆則分別拿下頭等2及頭等獎，表現不凡。

苗栗市農會為振興苗栗市南勢八甲茶產業，從2013年開始獲農業部水保署台中分署、農糧署北區分署、茶業及飲料作物改良場協助，以及苗栗縣政府所支持，並舉辦苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽，有效逐年提昇茶菁價格，茶農收益明顯增加，更帶動地方特色紅茶貓裏紅的知名度，進而讓縣內貓裏紅茶暢銷，茶廠、商家紅茶生意興隆。

2023苗栗縣貓裏紅優質紅茶評鑑競賽，已於17、18日等2天在苗栗市農會推廣部2樓農友活動中心舉行，茶改場副場長邱垂豐率隊擔任評審工作。為鼓勵更多新進茶農製茶參賽意願及提升整體「貓裏紅」優質紅茶品質，今年特等獎建議銷售金額提升至1斤5萬元，並新增設「頭等一」、「頭等二」等獎項。

競賽結果，特等獎由楊敏珠奪下，頭等一為邱俊魁，頭等二則是銅鑼青農曾郁芳，頭等獎則包括了韓順雄、謝念霆、楊敏珠、曾郁芳，另金質獎則有謝麟禎、韓順雄、茗揚茶業、謝念霆、邱俊魁及曾郁芳等。其中曾郁芳及謝念霆都是返鄉青年茶農，表現非常不凡。

苗栗市農會為讓愛好紅茶的好朋友能更深切的認識貓裏紅茶，將於9月份在苗栗縣貓裏紅體驗茶坊有紅茶食農教育活動，希望藉由評鑑及體驗活動，提升「貓裏紅」紅茶的品質與知名度，可以與東方美人茶相媲美，讓二者成為苗栗縣最佳的特色茶代表，並於中秋佳節前夕，提供愛好紅茶的消費者有更多元且實惠價格的選擇，絕對是最實惠且體面的伴手禮。