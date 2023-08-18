台中市日前爆出幼兒園教保員疑似虐童案，台中市議員林祈烽指出，教育局獲報介入調查時，竟發生園方監視器畫面全都消失的離譜事情，要求教育局從重追究業者責任，查明這起兒虐案發生時，其他在場的教保員是否是共犯或知情不報，對於業者疑似湮滅監視器畫面證據一事，更應會同警方查扣業者的監視影像資料，進行全面調查。教育局則回應，已掌握關鍵畫面。

林祈烽表示，兒虐案件層出不窮，違規的幼兒園遭舉報時不但沒有受到重罰，還被爆出超收學童、虐待幼兒，甚至監視器畫面全都消失等離譜情況，要求教育局要查明教保員在虐童時，其他教保員在幹嘛？面對這些準公共幼兒園違規超收學童和發生虐童案件，市府的考核和退場機制在哪裡？

教育局指出，事發時該班有2位教保員帶班，除行為人外，教育局將一同調查另名教保員是否涉有疏失責任，若經調查確有不當對待情事且情節重大，將依教保服務人員條例處罰行為人6萬至60萬元罰鍰，並通報行為人1至4年或終身不得在教保服務機構任職；而幼兒園也將依同條例第46條規定，處負責人6000元以上、6萬元以下罰鍰。另名教保員若涉知悉不當對待情事卻視而不見，未依規定主動通報，教育局也將依教保服務人員條例第43條第2項之規定查處3萬元罰鍰。

林祈烽強調，在事發的第一時間幼兒園想辦法湮滅監視錄影證據，市府應修法防堵並嚴懲這些惡劣業者的行徑，他先前已在議會提案，針對兒虐情節重大的業者，市府應予以重罰並撤照處分，不能讓無辜的孩童和家長一再受到傷害，他呼籲盧市長要拿出魄力。

教育局表示，接到投訴後第一時間調閱監視器影像紀錄並詳加檢視，整起事件的關鍵畫面已經掌握，依規定加速查處中。針對園方未依規定妥善保存監視器影像紀錄致檔案遺失，涉嫌湮滅監視錄影證據，規避、妨礙調查依幼兒教育及照顧法第52條第7款規定應裁處負責人6萬元至30萬元罰鍰，並令該園限期改善，屆期仍未改善者，將按次處罰。

教育局也強調，該園是準公共幼兒園，將依照教育部相關規定檢視該園續約資格，不排除自次一學年解除契約，教育局針對涉及不當對待幼生的園所，汰除立場堅定，決不姑息。