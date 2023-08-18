曾是歌手的無黨籍立委高金素梅，將於23日晚上7點半舉辦「線上演唱會」，吸引不少網友期待。(翻攝自高金素梅臉書)

曾經是歌手、演員的無黨籍立委高金素梅今(18日)在臉書拋出震撼消息，將於23日晚上舉辦「高金素梅線上演唱會」，臉書粉專、YouTube頻道同步直播。不少網友也都興奮留言，高呼好期待。

高金素梅今在臉書發布預告，「高金素梅線上演唱會」8月23日晚上七點半，「唱美好的歌，憶美好的年代」；她也透露，「有戀人、有卸妝、有眼神、有沙灘，有風有雨有感恩...」

線上演上會也將在「屏東B1 music」臉書粉專以及高金素梅臉書粉專及高金素梅YouTube頻道同步直播。

許多網友也都留言，「期待」、「為委員加油」、「能文能武多才多藝」、「很期待!823也有紀念價值」、「懷念的歌曲可以原汁原味的再現…絕不能錯過」。前台北市議員羅智強也留言說，「素梅姐美好的歌聲，肯定能讓聽眾們大飽耳福」。

也有網友留言點歌，「我想請高金委員唱『今生不了情不了』，最喜歡這首歌。每次唱KTV必唱」、「超喜歡妳唱的『潮』這首歌，期待中」

高金素梅在1984年參演節目《大精彩》出道進入演藝圈，於1998年退出演藝圈後，在2001年以無黨籍當選山地原住民立委。高金素梅曾參演知名導演李安的電影《囍宴》(1993)，並於2000年被提名中國長春電影節最佳女主角獎項，還曾發布過多張歌曲專輯，作品膾炙人口，《最後的戀人》、《今生不了情不了》、《多情》、《卸妝》、《潮》等。

1993年3月1日，高金素梅曾出演李安導演電影「喜宴」。(羅繼志攝/中時資料照)