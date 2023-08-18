偶像劇女神魏蔓（左）表現亮眼。（三立提供）

中視、三立外景實境《綜藝玩很大》日前相隔4年多再訪馬來西亞，這一期來賓更是大有來頭，迎來了首次參加的大馬雙料視帝謝佳見及偶像劇女神魏蔓，新手玩家表現亮眼，跟平常戲劇上的樣子形成強烈反差，尤其是魏蔓呆萌可愛的樣子，讓網友紛紛留言表示被她圈粉，女性25-34歲收視也一舉拿下1.68的好成績，持續蟬聯週六同時段冠軍。

節目第一次來到馬來西亞怡保，除了享受在地美食之外，更前往許多知名景點—樺木紀念鐘樓、二奶巷、凱利古堡和淡汶雙威水上迷失樂園拍攝，其中凱利古堡錄到一半，竟下起滂沱大雨，謝佳見、魏蔓和郭芝吟（吱吱）為了團隊勝利，敬業的在雨中完成任務，讓觀眾見證了最真實的玩很大精神，最後由於雨勢過於猛烈，大到視線開始模糊，為了安全起見，決定中斷錄影，也是節目9年來，第一次沒有完成遊戲。

謝佳見與魏蔓2位新同學，相較於上集還在適應節目的節奏、關卡的邏輯，下集中展現出全然不同的樣貌，玩的更瘋、更失控，與KID不管是在默契、演技、體力各方面全面升級，讓關主吳宗憲讚譽有加，最後關頭還加碼押注黃隊獲得最終勝利，若是壓錯隊伍則要一起接受懲罰，一邊是領先整場，力求止三連敗由坤達帶領的黑隊，另一邊是氣勢如虹帶著強烈新手運的黃隊，一來一往相當精采。

結束錄影後謝佳見說：「從一開始的害怕跟KID同隊，想說該怎麼辦，過程中卻感受到KID的愛與團隊精神真得很棒。」魏蔓也附和說：「其實沒想過要跟誰一隊，只是覺得壓力很大不知道該怎麼辦，但也很喜歡跟大家相處的感覺，經過KID的開導後，好好放輕鬆，告訴自己要盡力去玩才有趣！」大家的真心話也讓每個人落下感動的淚水。