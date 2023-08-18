「大港閱冰」冰品嘉年華將於19、20日在哈瑪星濱海一路鼓山輪渡站前隆重登場，同時2023旗津風箏節暨氣墊水樂園活動也邁入最後一周，因此，這個周末活動以雙主場模式舉行，大港閱冰辦理期間，哈瑪星周邊道路將實施管制，濱海一路（延平街至臨海一路路段）將封街，並規畫為人行徒步區。

高市府觀光局長高閔琳表示，歡迎民眾利用這個周末先到鼓山輪渡站前品嚐各式美味冰品，現場有45家特色冰店及美食餐車任君挑選，再搭渡輪到旗津看風箏、玩戲水氣墊、吃海鮮，享受夏日清涼消暑時光。

高閔琳說明，今年大港閱冰除了有許多去年參與的人氣店家，也有不少首次受邀出席冰品市集活動的新店，例如結合調酒風格的小島製冰、瑞豐夜市韓國爆紅烤棉花糖冰淇淋，主打洋風系黑糖的安九冰科，以及南台灣唯一專賣冰酥的森海製冰等，總共有33家最強冰品及12家特色餐車等大家來品嘗。

高閔琳指出，旗津風箏節在旗津沙灘舉辦，依山傍海、海天一色的自然美景，搭配在天空遨遊的大型風箏，吸引許多網紅、部落客前來朝聖。超人氣IP角色柴語錄「廢柴」也將於19日下午3時親臨現場觀賞風箏展演，歡迎大小朋友前來看風箏捕獲超萌野生「廢柴」。

觀光局提醒，大港閱冰活動期間，哈瑪星周邊道路將進行管制，多處路段將改道行駛，濱海一路於中午12時管制車輛禁止通行。因活動周邊停車空間有限，建議民眾如欲參加大港閱冰的民眾，可以搭乘捷運橘線至西子灣站，從1號出口沿麗雄街步行5分鐘即可抵達會場，或是搭乘輕軌至哈瑪星站，沿鼓山一路至濱海一路步行5分鐘可抵達會場；如要前往旗津風箏節，也可再搭乘渡輪過去，免去塞車煩惱。