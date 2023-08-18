法務部18日表示，歷經4年磋商，我國與友邦聖露西亞終於在日前簽署「台露刑事司法互助條約」，成為我國第13個刑事司法互助條約（協定），除成功達成司法外交外，更將有助深化台露雙邊司法互助及合作，加強打擊跨境犯罪效能。

法務部表示，位於加勒比海的聖露西亞，與我國於2007年4月30日恢復全面外交關係，成為我國邦交國，2015年6月在我國設立亞洲地區第一個大使館。台、露兩國歷經4年磋商，雙方達成簽署簽署司法互助條約共識。

法務部說，本月16日，由聖露西亞大使勞勃．路易斯在場見證下，法務部長蔡清祥代表我國，在法務部簽署「中華民國（臺灣）政府與聖露西亞政府刑事司法互助條約」，併邀請露國外交、國際貿易、民航暨僑務部部長包提斯、檢察總長孟德斯、我國駐露國陳大使家彥等人於露國透過視訊同步觀禮，之後將由外交部協助傳遞條約約本予露國外交、國際貿易、民航暨僑務部部長包提斯完成簽署。

法務部指出，台露刑事司法互助條約生效後，兩國將可在刑事偵查、起訴、犯罪防制及相關刑事司法程序中，相互提供證據、確認人之所在、協助文書送達、執行搜索、扣押、勘驗物品及處所、凍結、沒收及執行罰金，及其他不違反國內法律規定下之協助；雙方更可透過視訊訊問、准許請求方之人員於訊問證人時在場，及依受請求方同意之方式訊問證人，以科技方式協助進行犯罪偵查及審判，以大幅縮減跨境取證耗費之勞力、時間及費用，達成共同打擊跨境犯罪、提升定罪率之目的。

法務部表示，台露刑事司法互助條約為我國第13個刑事司法互助條約（協定）；也是法務部長蔡清祥自2018年上任後，繼與波蘭、諾魯、貝里斯、斯洛伐克、聖文森及格瑞那丁、帛琉、德國、吐瓦魯後，我國所簽署的第9個刑事司法互助條約（協定）。