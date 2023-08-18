葉先生入院時與出院前的X光片。。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中市57歲葉姓男子騎車途中呼吸困難路倒，送到台中慈濟醫院急診，確診A型流感合併細菌性肺炎，發生急性呼吸衰竭病況危急，經急重症團隊緊急插管，歷經2次葉克膜、10次支氣管鏡清除氣道膿痰，才搶回一命。

台中慈濟醫院胸腔內科主任沈煥庭指出，患者是A型流感重症，合併續發性金黃色葡萄球菌感染，細菌汙染血液形成菌血症，在治療過程還不斷變異，演化出抗生素抗藥性，致使肺部支氣管遍佈膿痰，須每隔幾天用支氣管鏡抽膿痰。

此外，患者使用葉克膜維生也衍生結膜下出血、血尿等併發症，肺支氣管出血與膿液結成血痰塊，抽痰難度倍增。在加護病房收治近50天幾度病況瀕危，體外循環師兩次使用體外循環膜肺維生系統即葉克膜介入，沈煥庭也做了10次支氣管內視鏡抽膿痰，患者肺臟才逐漸好轉。

葉姓患者好轉後離開加護病房，繼續至亞急性呼吸照護病房持續呼吸治療；復健醫學部也協助實施早期復健，每天1小時做床邊復健，讓他及早恢復身體機能；呼吸照護病房護理團隊更自製肌力訓練設備，讓患者躺床也能做肢體活動。終於在轉到一般病房1周後順利出院，家屬感謝醫療團隊不離不棄的照護。

葉姓患者家人表示，病人有糖尿病、低血壓慢性病史，發病前幾天出現感冒症狀，以為小病只吃感冒藥，沒想到如此嚴重！

沈煥庭指出，流感病毒是透過咳嗽、打噴嚏的飛沫傳染，因新冠解封，許多人不戴口罩，造成流感病例突然大增。他強調，到人多的公共場合建議還是戴口罩，保護自己，即使已接種流感疫苗也不能輕忽，如果身體出現感冒症狀，應觀察病況，必要時立即就醫確保安全。