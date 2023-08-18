「真的會被汽機車禮讓行人新制氣到！」一名網友發文砲轟，某天開車行經新北市時，有長者過馬路闖紅燈，還跑出「大學生」裝好人扶著長輩過馬路，害他上班遲到被扣薪水，畫面曝光後，眾人一面倒狂罵原PO，甚至有目擊者指出，畫面中打傘保護長輩過馬路的人就是藝人董至成，更讓人意外的是，董至成也在這則貼文留言，還原當天的情況。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，日前雨天開車趕著去上班，結果遇到一名銀髮族走斑馬線闖紅燈「慢慢走」，後來還出現一名像是大學生的人衝出來「裝好人」扶著銀髮族過馬路。

原PO火大地說，當天他上班遲到被扣了1小時的薪水，痛罵「整條馬路都給你們玩就好啦！誰家長輩不回去好好孝順，放在路上自己散步」，認為行人霸王調款根本會妨礙交通，還說暑假到了三寶特別多，「越想越氣！PO上來讓你紅！超想提告的！」

貼文一出，網友紛紛留言，「不想遲到請提早出門，其他都只是藉口」、「扶老奶奶過馬路，讚翻了」、「活該遲到被扣錢哈哈哈」、「老人只是行動比較慢，你是在叭X小？遲到才怪老人走太慢？」、「讓30秒遲到一小時 是誰的問題啊」。

另外，有一名網友指出，當天他帶媽媽去醫院看診過馬路恰好目睹整段過程，「聽到開車的狂罵三字經原來就是你喔？你所謂的年輕人，要是我沒記錯應該是資深藝人董至成，要不是你罵得那麼大聲，我看我這輩子都沒機會走在路上看到明星本人」，並表示董至成協助長輩過馬路沒有影響交通，痛批原PO故意僅呈現行車紀錄器部分畫面，想藉此帶風向。

而這則貼文也引來董至成本人親自回覆，「真的是我咧！」表示當天他從醫院要回家，但碰上午後大雨，一名阿姨本來是綠燈過馬路，但因為行動不便，走到一半變成紅燈，他才趕緊上前幫忙，「如果有擋到跟您道個歉，耽誤到您的時間很抱歉」。