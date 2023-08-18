台北市立動物園每年中元節前後都會舉辦「慰靈祭」，緬懷逝去的動物朋友們，為讓民眾也能表達思念，將於8月20日至30日首度於園內舉行「向生命學習–動物追思會」，北市動物園長諶亦聰表示，動物園的生老病死是很好的教材，現場也會設置動物們的生命故事及留言板，盼藉此帶孩子探討生命教育議題。

諶亦聰表示，台北市立動物園作為現代動物園，推廣生命教育已成不可或缺的一環，自1924年起，幾十年來僅提供給園內員工緬懷往生動物的「慰靈祭」活動也開放民眾參與，今年特別於園區「生命紀念碑」旁設置感恩留言區，提供民眾用文字表達對逝去動物的思念。

諶亦聰也說，追思會將於現場設置留言板、動物照片及故事等，還有各種生命教育課題，例如為什麼動物園為已逝動物舉辦告別活動，再衍伸到想對過世的親人說什麼話等，盼動物園的生老病死能成為教材，能讓孩子探討生命教育議題。

動物園表也說，近年來經歷大貓熊「團團」、長頸鹿「菊忠」、大食蟻獸「口袋莎」和馬來貘「貘克」等備受大家關注與愛戴的動物朋友們逝去，希望藉由與粉絲們一同緬懷動物朋友們的過程，能撫慰大家因為失去牠們而感到哀傷的心情。

至於不少人關注動物逝去後遺體是否會製成標本，台北市立動物園發言人曹先紹說明，動物園未來照顧動物會走向瀕危與極度瀕危的物種，標本這塊不限於大象林旺爺爺的型態標本，動物皮毛、骨骼都會有其價值，未來就標本製作上，會與專家討論排定優先順位，並盤點現有動物資源，目前園內正進行標本典藏運用計畫及評估，會再收集各方意見。