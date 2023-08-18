沉浸台中鍋烤節，台中市政府農業局18日以「農產鍋烤上菜SHOW」一同響應此次活動，邀集轄下23區農漁會家政班烹飪出獨特的在地鍋物或燒烤料理，展現各區在地農特產，並在家政媽媽愛心及創意發揮下，形塑鍋烤新風味。最後由霧峰農會拿下最佳評審獎，最佳人氣獎則由豐原農會勇奪等獎項。

「農產鍋烤上菜SHOW」今天上午在陽明大樓舉行，評審將以菜色創新、烹調技巧、味道與口感、菜餚設計呈現及商品化潛力5大面向，選出農讚鍋物獎、農讚烤霸獎、視覺饗宴獎、文化風味獎、創新食材獎、最佳專業評審獎及最佳人氣料理獎。

農業局表示，主辦單位豐原區農會今日在活動提供酸甜可口的柑橘雪酪及椪柑果汁，運用椪柑製成的附加產品，其清爽不甜膩的口感特別適合炎夏品嚐。外埔區農會提供與弘光科大食品科技所老師林麗雲合作研發出芋頭霜淇淋及蜂蜜紅龍果(紅肉)霜淇淋，供現場民眾品嘗，除增添活動亮點，更提高附加價值及產品多樣化。

農業局指出，上菜SHOW活動分為鍋物組及燒烤組，鍋物組21組、燒烤組7組，各組均創意發想鍋烤名稱，用技藝創造味蕾驚喜。鍋物組如豐原區農會利用柑橘做成「黃金元氣好橘鍋」、大里區農會以荔枝做成「馬爾濟斯的海陸樂園」、大甲區農會利用芋頭做成「米水晶香芋'農'湯什錦鍋」、霧峰及新社區農會利用菇類做成「愛的粕降鍋物」和「百菇爭艷」、東勢及后里區農會利用梨做成「梨饗食雞 仙甘甜」和「紅酒燉雞水梨鍋」。

燒烤組如大安區農會利用飛天豬做成「飛天豬極炙燒烤」及新社區農會利用菇類做成「青串稍」等，這些繾綣舌尖的迷人風味，將繚繞在生活的每個美好時刻裡。

農業局強調，台中因地理環境擁有豐富的農作物，各地區適合風土農產多元且質優，輔以農民友善環境栽種為理念，所生產的農產品兼具生產、生活、生態、質優、安全的農業目標，活動透過在地自然元素，表達人與大地間的對話，將美學料理充分發揮及深化飲食連結農業，讓我們一起支持在地農業，共同達成永續農業發展目標。