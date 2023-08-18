近日常下起豪大雨，各地積淹水狀況頻傳，新北市政府水利局預計20日晚上8時起，進行中原抽水站維護管理之例行性蓄水試抽作業，預計21日中午前就能完成，本次蓄水試抽作業為抽水站例行維護管理工作，主要測試抽水機實際抽水功能。試抽期間將派員監看中原溝及堤外抽排水情形，降低對中原溝水質及防洪之影響。

中原抽水站共有6台抽水機組，每秒可抽排24立方公尺水量，水利局於5月至11月汛期間，各站每月辦理1次，12月至隔年4月30日非汛期間各站則每2個月辦理1次，試抽期間抽水站人員持續密切注意水位變化，隨時應變。