台南警方拘提柯姓男子（車手、收水）等6名到案。（圖／警方提供）

台南警方拘提柯姓男子（車手、收水）等6名到案。（圖／警方提供）

台南1名退休楊姓老翁於去年6月中旬接獲假檢警詐騙電話，謊稱其健保遭盜用申請補助金等案，誘騙其轉帳至歹徒指定帳戶，並交付提款卡及密碼，共計被騙損失885萬餘元，之後發現Line未讀也不回，始知受騙才報警偵辦。

警方表示，台南1名退休楊姓老翁於去年6月中旬在家，室內電話接獲歹徒自稱是衛福部的人，謊稱其健保遭盜用申請補助金等案，會幫其報案，隨後即接獲以竄改門號顯示為新北市政府警察局總機門號「0280725454」來電自稱為新北市警局某分局員警正在調查本案，要求其加入所提供之Line帳號，老翁因慌張誤以為真，加入之後，即誘騙其至銀行提升網銀轉帳金額，每次轉帳上限可至新臺幣2百萬元，老翁依歹徒指示前後陸續轉帳至歹徒指定帳戶，並也被誘騙交出提款卡及密碼，共計被騙損失新臺幣885萬餘元，之後發現Line未讀也不回，始知受騙才報警偵辦。

警方調查，刑大偵五隊員警偵查得知該假檢警詐騙集團接收到轉帳款項後，立即分流轉匯至10幾個人頭帳戶，隨即派集團車手至多處提領，案經調閱大量相關資料，進行大數據資料分析、比對，鎖定提款車手、收水等犯嫌，惟均居無定所，旋即報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，經掌握犯嫌之落腳處，復至苗栗縣、臺中市等處搜索拘提柯姓男子（車手、收水）等6名到案，詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，另持續溯源追查集團幕後成員。

臺南市警察局長廖宗山呼籲，民眾如接獲電話以警察、檢察官之名，冒稱健保卡遭盜用申領補助金要收押、監管你的帳戶，或要求你轉帳或匯款可以免凍結帳戶、免收押等話語攏是假的，小心詐騙，千騙萬騙離不開ATM！檢警不會要你轉帳或匯款，接到來路不明電話，先一聽二掛三查證，多方查證以免落入詐騙集團陷阱，如遇有疑似詐騙情形，可撥打「110」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助即時查證。