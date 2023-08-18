「屏東產業星趨勢、太空產業分享沙龍」18日在屏東大學登場，超過百位產官學研等來賓參加，用行動支持屏東太空產業的決心，屏東縣長周春米表示，隨著屏東科學園區動土、招商，太空產業作為園區發展主軸之一，屏東有信心為台灣打造新的「護國群星」太空產業，形成太空經濟聚落。

周春米表示，全球最大衛星展會「Satellite 2023」今年3月在美國登場，來自全球包括SpaceX、OneWeb等超過350家知名廠商共襄盛舉，台灣廠商出席與會，並展示涵蓋衛星關鍵元件與材料、下世代通訊關鍵模組與元件等最新產品，為了讓屏東在地廠商更加熟悉太空產業發展趨勢，特別邀請今年參展的團隊來到屏東大學分享參展所聞。

屏東科學園區是台灣首座以先進太空領域為產業主軸的科學園區，根據統計，2022年台灣半導體產值占全球產值25％以上，國際機構也預估2040年全球太空產業產值將會超過1兆美元，是台灣發展下個「護國群星」的絕佳機會。

未來配合中央政策規劃，結合國家太空中心及周邊學研能量，打造屏東科學園區成為衛星及火箭零組件製造基地，藉此帶動在地精密機械產業技術升級，吸引相關供應鏈廠商進駐。

活動中由參展人士首先分享展會所見所聞，其一是平價地面天線問世，會中亞馬遜推出數款個人、家用平價天線，價格低至400美元，顛覆以往地面天線成本高昂的印象，也將市場正是拓展至個人使用。

其次，隨著低軌衛星數量增加，資料傳輸需求增加，而光通訊能提供比射頻高約40倍的數據傳輸速率，且相較射頻系統，光通訊消耗更少功率，能減少通訊系統重量，因此光通訊勢必為未來太空產業重點商機之一。

台灣低軌衛星產業聯誼會秘書長廖榮皇指出，衛星產業為太空產業主要涵蓋範圍，其中有四個次產業，包括衛星製造、衛星發射、地面設備，與應用服務。

2021年全球太空產業產值比2020年成長近150億美元，其中有73億美元用在地面設備上，而台灣太空產業有98％產值集中在地面設備，顯示在急速增長的產值上，對台灣來說是極大的商機，而台灣目前在全球太空產業產值占比僅為2％，仍有不小的空間可以成長。