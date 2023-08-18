中共中央政治局在7月24日會議對資本市場工作，明確提出要活躍資本市場，提振投資者信心。中國證監會有關負責人今就落實情況說明未來政策，包括提升交易便利性。將降低證券交易經手費，同步降低證券公司傭金費率。

中證監指出接下來政策包括加快投資端改革，大力發展權益類基金。提高上市公司投資吸引力，更好回報投資者；制定實施資本市場服務高水平科技自立自強行動方案。建立完善突破關鍵核心技術的科技型企業上市融資、債券發行。

同時，強化分紅導向，推動提升上市公司特別是大市值公司分紅的穩定性、持續增長性和可預期性。研究完善系統性長期性分紅約束機制。通過引導經營性現金流穩定的上市公司中期分紅、加強對低分紅公司的信息披露約束等方式，讓投資者更早、更多分享上市公司業績紅利。

此外，優化完善交易機制，提升交易便利性。目前已宣布降低結算備付金繳納比例，降低股票基金申報數量要求，研究將ETF引入盤後固定價格交易機制，推出創業板詢價轉讓和配售減持制度。

下一步將推出以下措施：一是降低證券交易經手費，同步降低證券公司傭金費率。二是進一步擴大融資融券標的範圍，降低融資融券費率，將ETF納入轉融通標的。三是完善股份減持制度，加強對違規減持、繞道式減持的監管，同時嚴懲違規減持行為。四是優化交易監管，增強交易便利性和暢通性，提升交易監管透明度。適時推出程序化交易報告制度。五是研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間，更好滿足投資交易需求。