主計總處今天大幅下修2023年經濟成長率至1.61%，較5月預測數大減0.43個百分點，「保2」落空，不過主計長朱澤民指出，成長動能已經回穩，景氣「柳暗花明」。

主計總處今天公布最新經濟預測，由於全球需求持續疲弱，拖累台灣出口、民間投資，因而大幅下修全年經濟成長率至1.61%；2024年隨著全球經濟復甦、世界貿易量擴增，將拉抬台灣出口及投資動能，估明年經濟成長率達3.32%。

雖然今年經濟成長難保2，朱澤民並不悲觀，他表示，以經濟成長季增年率（saar）觀察成長力道，去年第4季、今年第1季都是負值，今年第2季已經轉正，第3季更達11.33%，顯示「我們沒有一直往下溜」。

朱澤民更以「柳暗花明」形容經濟情勢。他指出，商品出口、投資表現不佳，確實影響整體景氣，但民間消費持續支撐經濟表現。

主計總處指出，疫後民眾壓抑已久的消費動能快速釋放，加上政府普發現金與防疫雙險理賠金額挹注，消費意願與能力俱增，跨境旅遊需求也升溫，預測2023年民間消費實質成長7.94%，較5月預測數上修1.02個百分點。

朱澤民補充，以亞洲四小龍經濟表現來看，台灣今年為1.61%，不及香港的5%，但優於新加坡的1.5%及韓國1.4%；若將時間拉長，比較2016年至2023年的長期表現，台灣年均經濟成長率3.14%最佳，優於新加坡的2.8%、韓國2.3%及香港1.0%。

展望2024年，主計總處認為經濟成長率可達3.32%，朱澤民表示，除了基期效果，還有兩大因素支持，一是國際貨幣基金（IMF）預測世界貿易量成長將由今年的2.0%擴增至2024年的3.7%；此外，今年第1季晶圓代工、記憶體產能利用率分別只有6成及5成，處在偏低水準，隨著貿易量擴增，只要訂單一來，廠商可以馬上生產，出口增加，便可進而帶動民間投資。

朱澤民補充，今年民間投資不好，是因為全球商品需求不好、產能沒有充分利用，廠商才會減少投資，隨著景氣轉好、需求回升，預期明年民間投資就會變好。

其次，人工智慧（AI）題材正熱，朱澤民表示，台灣在AI供應鏈扮演重要角色，如果AI晶片量產，搭配的先進封裝也成功做起來，可望支撐明年景氣回升。

至於通膨情勢，主計總處預測2023年消費者物價上漲率（CPI）為2.14%，2024年收斂至1.58%。

朱澤民表示，大宗物資黃小玉（黃豆、小麥、玉米）跌幅蠻大，大致回到俄烏戰爭之前的價格，有助於緩和通膨壓力，雖然今明年服務類價格上漲的壓力還在，但商品類漲幅已經收斂。