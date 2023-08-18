韓國圍棋高中由校長金吉坤陪同4位老師及23位學生到訪，來訪的學生除了1位職業棋士外，8D以上的有13位，棋力水平相當高。（南山中學提供）

韓國圍棋高級中學師生28人今（18）日赴新北市南山中學參訪，兩校各派出23名圍棋高手，進行2場各80分鐘的友誼賽，因兩校在培育圍棋選手上有共同理想，在台灣圍棋教育推廣協會張昭焚理事長見證下，簽訂友好學校。

韓國圍棋高中為公立學校，分國中部及高中部，所有學生都會下圍棋，有政府的強力支援，提供獎學金及食宿，讓所有學生在校讀書，以圍棋道場的模式訓練，因此韓國圍棋最強實力學生都集中在該校。

韓國圍棋高中由校長金吉坤陪同4位老師及23位學生到訪，來訪的學生除了1位職業棋士外，8D以上的有13位，棋力水平相當高。

南山中學2008年9月在時任校長王繼光大力支持下成立圍棋隊，是全國高中第一所成立圍棋隊的學校，15年來培育多位職業棋士及講師活躍於圍棋界，成隊的目標是培養喜愛圍棋的學生為全國最頂尖、最專業的圍棋文化人，也是圍棋道場與學校結合的典範。

南山中學為普及化推廣圍棋教育，特別規劃今年所有入學的國一新生透過黑嘉嘉圍棋教室的線上學習，皆能通過台灣圍棋協會棋力AI檢定，讓每位同學取得棋力證書，達到南山每位學生都會下圍棋也能體會下圍棋的樂趣。

理事長張昭焚在開幕中特別強調圍棋是淵遠流長的文化遺產，融合智慧、策略、勇氣與藝術，期望同學們培養勇氣、毅力、耐心與冷靜面對未來生命的挑戰。南山中學蔡銘城校長及韓國圍棋高級中學金吉坤校長分別在致詞中提及日後兩校更將密切互訪交流，讓圍棋隊的校際交流成為促進國民外交的最佳示範。