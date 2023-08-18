李又汝（左）被王凱拍照威脅。（民視提供）

李又汝拍戲大小傷不斷。（民視提供）

李又汝在民視8點檔《市井豪門》中飾演高傲李可馨，最近成了落難千金，為了生活抓著別人把柄勒索。日前拍攝她與張家瑋諜對諜戲碼，她不斷在大街上來回奔跑，跑到腿拉傷。她笑說，自從不當千金之後，好像變成了本劇的武打擔當，身上佈滿大小傷。

最近劇情發展李又汝要被昔日情人王凱利用，用合成的照片威脅她當陪酒妹。她跟王凱已有相當的默契，她被迫在房間拍攝親密照片時，還覺得王凱不夠壞，兩人為此討論一番，添加許多動作戲，「有請王凱用力掐我的臉，不用在意畫面好不好看，重點那個狠勁要讓觀眾看電視也能感受得到。」

最近戲份都有拉扯、跌倒橋段，讓李又汝新舊傷不斷，本來是大腿拉傷，變成前後都拉傷，拍攝時她痛得舉手喊停，請工作人員幫她用麥克風的繃帶纏在拉傷的地方再繼續跑。原以為這已是最慘了，沒想到日前跟王凱在餐廳外的衝突戲，兩人拉扯過程竟拉傷背部，摔下去的時候甚至扭到腰。

她苦笑說受傷其實還好，只是拍攝時一下子有救護車經過，一下子是飛機經過，還有貨車跟公車的聲音，讓她摔下去的鏡頭整整拍了八次才完成，等到喊卡才虛脫到直接躺平求救，最後去醫院打肌肉鬆弛劑緩解。