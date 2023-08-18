立陶宛籃球隊教練大啖台灣小吃，吃完後讚不絕口，豎起大拇指稱讚。（新北市體育處提供）

「FIBA世界盃2023新北熱身賽」明（19）日下午在新莊體育館開打，新北市政府特別邀請立陶宛貿易代表處代表、立陶宛籃球協會秘書長及立陶宛、波多黎各及拉脫維亞籃球隊代表教練品嚐台灣道地小吃珍珠奶茶、滷肉飯及麵線，外籍友人大快朵頤，對台灣美食讚不絕口。

新北市體育處指出，今邀請立陶宛籃球協會秘書長Mindaugas Balčiūnas、立陶宛貿易代表處代表盧思融、拉脫維亞國家籃球協會主席 Raimonds Vējonis及夫人與波多黎各球隊教練等國際友人品嚐珍珠奶茶、滷肉飯、麵線、香腸、潤餅捲及紅豆餅等小吃，美食無國界，熱身賽前夕，先透過美食文化讓歐洲勁旅認識台灣。

副市長劉和然表示，誠摯歡迎立陶宛、拉脫維亞及波多黎各3支國家隊來到新北市參賽，讓台灣球迷有機會近距離欣賞高水準的籃球賽事。希望球員們趁比賽空檔走訪新北市景點，體驗台灣人的熱情。

今年世界盃籃球賽共有32支參賽勁旅分成8組出賽，熱身賽邀請到D組的立陶宛、B組的波多黎各與H組的拉脫維亞，將在8月19、20及22日於新莊體育館進行3場賽事。

包括國王隊明星中鋒Domantas Sabonis（立陶宛）、鵜鶘隊中鋒Jonas Valančiūnas（立陶宛）、賽爾蒂克隊大前鋒Kristaps Porzingis（拉脫維亞）等NBA現役大咖球星都將現身新莊體育館。

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