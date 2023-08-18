日本共同社今天引述多位不具名官員的說法報導，日本、美國及澳洲將於23日在南海進行聯合海軍演習。

同時，日本防衛省今天指出，發現兩架俄羅斯伊爾-38（IL-38）海上巡邏機在日本海與東海之間的上空來回飛行後，日方緊急出動戰機升空因應。

防衛省昨天表示，中國和俄羅斯總計11艘艦艇同時穿越沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽，研判是在聯合巡航。日方今天又發現俄羅斯軍機在南韓和中國附近展開上述活動。