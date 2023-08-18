白俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）成員國的邊境緊張局勢加劇之際，白俄總統魯卡申柯揚言，一旦遭到外國「侵略」，將不惜動用親密盟邦俄羅斯提供的核武來應對。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，明斯克（Minsk）在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中發揮了關鍵作用，莫斯科去年初運用白俄領土作為發動侵略的跳板之一，過去1年裡俄國與白俄的聯合軍演也引發白俄軍隊可能參戰的疑慮。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）6月時宣稱，已在白俄部署用於「威懾」的「戰術核武」 。

魯卡申柯（Alexander Lukashenko）接受國營白俄羅斯通訊社（BelTA）專訪時聲稱，除非烏克蘭人越過邊界，否則白俄「永遠不會參與這場戰爭」。但他也說，「我們將繼續幫助俄羅斯，他們是我們的盟友。」

他還警告，一旦受到特別是來自波蘭、立陶宛和拉脫維亞等北約鄰國的挑釁時，明斯克將「立即以我們擁有的一切進行回應」，其中包括核武。

魯卡申柯強調，若白俄遭受攻擊，「我們不會有耽擱或等待等諸如此類情況，我們將動用全部武器來進行威懾」。

「把核武放在這裡不是為了嚇唬誰。核武具有強大嚇阻作用，但這些都是戰術核武，而非戰略核武。這就是為什麼一旦對我們發動侵略，我們就會立即使用它們。」

魯卡申柯也警告，儘管俄羅斯對烏克蘭和平談判抱持開放態度，但莫斯科「絕對不會歸還（2014年從烏克蘭併吞的）克里米亞（Crimea）」。

他說，烏克蘭人「受到美國人的壓力」，暫時無意談判，並稱談判「必須在沒有預設條件的情況下」展開。他也指出，任何烏克蘭和平談判都應該把白俄考量進去，因為「我們在那裡也有相關利益，我們的立場應該被聽到」。

目前尚不清楚俄國運送了多少核武到白俄羅斯，美國和西方官員也未公開證實已有核武進行轉移。不過美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）高階官員表示，他們「沒有理由懷疑」蒲亭的說法。

上月，國防情報局高階官員曾透露，他們不認為魯卡申柯對俄國提供的核武擁有控制權，這些武器最可能完全由莫斯科掌控。

魯卡申柯發布上述言論之際，歐洲安全形勢變得越來越不穩定。白俄的北方鄰國對俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的存在引以為憂。該組織稍早在俄羅斯發動短暫兵變後，目前駐紮白俄境內。

近幾週來，有報導稱瓦格納士兵正向波蘭和立陶宛之間的狹長地帶前進，此舉顯然是為向北約和歐洲聯盟成員國施加更多壓力。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1120818