1名女子2021年起陸續和男子發生21次性行為，期間女子還邀約男子到汽車旅館。但女子認為自己不願意與男子性交，提告妨害性自主。但法院審理發現，女子事發後都無對男子提出不滿、抱怨，甚至還與男子討論是否撤告，判男子無罪。

女子控訴，她有重度精神疾病，常陷入負面情緒產生的情緒障礙，2021年與男子相約後，女子口頭表示不願意發生性行為。但男子仍強行褪去其衣服，並強迫她性交。有次她月經來，仍被褪去尿布，強迫性交，甚至還發生肛交。

男子坦承與女子發生性行為，但否認強制性交犯行，男子說，2019年在臉書認識女子，不知道女子有精神疾病，第一次到女子家時，聊天提到與網友約會，有問「可以跟他嗎？」2人撫摸親吻，並經由女子許可射精在女子體內。後來女子住院，還有傳訊息關係，後續一直都有聯繫。其辯護人也說，若有強制性交，怎麼還會多次見面並發生性行為，且女子雖然有重度精神疾病，但還主動約男子去旅館。

女子說，事發後很痛苦，還去桃園療養院看診，並到醫院驗傷。她還說，自己有做筆記，若有發生性行為就會記下，其中發生21次，有17次報警。女子說，想要穩定又尊重他的男友，認為男生是渣男，因為每次來都要做那種事。

法院發現，女子首次與男子性行為後，當天2人還與居服員午餐，居服員認為並無異狀。另女子與男子對話頻率密集，但未見女子抱怨性行為，女子還曾主動約男子到旅館。且女子還曾主動詢問此案進度，甚至提議應向檢察官表達是自願發生性行為，判男子無罪，可上訴。

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