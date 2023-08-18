桃園市八德警察分局為分析轄區治安、交通狀況，發掘治安死角與民眾共謀對策、維護社會治安，在慈濟八德靜思堂舉辦社區治安會議；由分局長林樹國主持，警察局督察長沈炳信也率領警察局團隊指導。

會議中除宣導播放如何識別詐騙、婦幼安全、犯罪預防及交通安全等實用影片資訊外，也特別針對外籍人士在台常見法律問題、失智失蹤老人關懷等時事問題加強宣導。

社區治安會議最重要目的是提供機會讓地方民眾、民意代表等人能直接與警方面對面來交流意見，有效聽取民眾對於治安、交通或其他建言與意見反映，建立政府與民眾間聯繫管道；會議中針對交通、治安問題與參與民眾互動良好，並提供有獎徵答讓民眾加深印象，最後在副分局長梁仲銘反詐宣導有獎徵答氣氛帶動下圓滿結束，讓來參與的民眾意猶未盡捨不得回去。

林樹國表示：「警力有限、民力無窮」，警方對民眾建言十分重視，八德分局將逐一錄案辦理，當中涉及非警政機關權責部分，將儘速轉報有關單位接續辦理，並先行以電話回覆提案人，事後將正式以書函答復；治安、交通等警政工作需仰賴警方與民眾同心協力維護，警民合作是預防犯罪及迅速破案、維護治安的不二法門，警民共同建構安全防衛網絡，營造出安全、和樂的生活環境。