台灣的交通環境被外媒批評台灣是「行人地獄」，民間團體將於8月20日發起「還路於民」大遊行，國民、民眾、時力等3在野黨響應，身為執政黨的民進黨也將由秘書長許立明帶隊全程參與。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨政府幾百億的公帑花下去，但是人行道卻越來越不普及，交通事故發生頻繁，執政黨竟然只會跟著人民上街頭，讓她不禁嗆，309億前瞻建設是怎麼花的？

王鴻薇今(18日)在臉書粉專貼文表示，民間團體發起「還路於民大遊行」20日將於凱道登場，可笑的是執政黨民進黨自己也要上街遊行，這是要讓總統蔡英文難看，還是想模糊遊行主題？但是既然民進黨要出來面對，那就正面回答我她的問題。

王鴻薇接著指出，根據審計部提供的「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算報告」，內政部營建署為提升市區道路品質，106年開始陸續辦理「提升道路品質計畫」，總共編列預算309億4000萬元。其中人行道普及、纜線地下化是一開始的績效評估項目之一，但是結果簡直慘不忍睹。

王鴻薇更點出，在人行道的部分，統計到111年底為止，在花了這麼多錢之後，居然普及率不增反減，全國仍有超過三分之一道路之人行道淨寬不足最低標準，而且周邊事故發生頻繁根據統計平均每四件就有一件事故發生在人行道淨寬不足地段，也被點名改善。

針對台灣挨批「行人地獄」，王鴻薇不禁表示，309億前瞻建設是怎麼花的？民進黨政府執政下，幾百億的公帑花下去，但是績效欠佳，人行道越來越不普及，淨寬也不符合標準，交通事故發生頻繁，執政黨竟然只會跟著人民上街頭。